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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Розничные продажи в еврозоне в октябре выросли слабее прогноза

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в октябре увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,2%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель сократился на 0,1%, тогда как ранее сообщалось о его снижении на 0,3%.

Продажи автомобильного топлива в еврозоне в октябре сократились на 0,8%, снижение было зафиксировано пятый месяц кряду. Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции упали на 1,1%. Тем временем реализация непродовольственных товаров повысилась на 0,8%.

В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в октябре уменьшились на 1,2%, по данным Eurostat. Эксперты ожидали снижения на 1,1%.

Данный показатель снижается 13 месяцев подряд. В сентябре он опустился на 2,9%.

В Европейском союзе розничные продажи увеличились на 0,3% за месяц и снизились на 0,9% за год.

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