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KFC выкупит более 200 ресторанов в Великобритании и Ирландии у EG Group

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американский ресторанный холдинг Yum! Brands Inc. достиг соглашения о покупке свыше 200 ресторанов, работающих под брендом KFC в Великобритании и Ирландии, у компании EG Group, крупнейшего оператора франшизы в этих двух странах.

Сделка позволит "ускорить стратегию роста KFC на двух крупных рынках, характеризующихся высокими объемами продаж и хорошей рентабельностью", говорится в сообщении компании.

Финансовые условия сделки не раскрываются. Закрытие покупки ожидается в первом полугодии 2024 года, она будет профинансирована за счет имеющихся у Yum денежных средств и не окажет существенного влияния на финансовые показатели компании в 2024 году.

Акции Yum дорожают на 3% на предварительных торгах в среду. С начала года капитализация компании снизилась на 2,9%, до $35,2 млрд, тогда как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 19%.

Yum является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий - ей принадлежат около 54 тыс. ресторанов более чем в 155 странах. Три ресторанных бренда компании – KFC, Pizza Hut и Taco Bell – являются мировыми лидерами в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся соответственно на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне.

KFC EG Group Великобритания Ирландия
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