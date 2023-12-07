"Роснефть" создала корпоративного оператора связи

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "НК "Роснефть" создало собственного оператора сотовой связи "РН-Связь", говорится в сообщении компании. Проект реализовывается с помощью IT-интегратора "Сибинтек" (структура "Роснефти").

В течение нескольких лет "Роснефть" планирует развить сотового оператора до модели full-MVNO. Какие федеральные телеком-операторы будут участвовать в проекте, в сообщении не указывается.

Кроме того, при помощи интегратора компания внедрила выделенную беспроводную сеть Private LTE (pLTE) более чем на 20 объектах НК, включая вахтовый городок нефтяного терминала "Бухта Север" на проекте "Восток Ойл".

В ближайшие годы планируется масштабирование сети на других производственных объектах, отмечает компания.

Сеть pLTE "Роснефти" создана на базе отечественного ПО и оборудования.

"Также предусматривается возможность интеграции в новую сеть уже действующих и будущих промышленных технологических решений, в том числе, разработанных "Сибинтек". Среди них - "Цифровой завод", "Цифровое месторождение" и система промышленного интернета", - говорится в сообщении.