ВЭБ.РФ будет предоставлять поручительства для инвестпроектов в промышленности

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - ВЭБ.РФ будет предоставлять промышленным предприятиям поручительства по кредитам на реализацию инвестиционных проектов в объеме до 50% от суммы кредита. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства в четверг.

"Мы запускаем новую программу поддержки крупных инвестиционных проектов, которые способствуют достижению технологического суверенитета. Она предполагает повышение доступности заемного финансирования на реализацию предпринимательских инициатив стоимостью от 1 до 20 млрд рублей", - сказал он.

"Для этого институт развития ВЭБ.РФ начнет по упрощенной схеме предоставлять компаниям поручительства, совокупный объем которых может составить 200 млрд рублей. Согласно утвержденным правилам, с их помощью можно будет обеспечивать обязательства в размере до 50% от полной суммы кредита", - добавил глава правительства.

В рамках меры поддержки предприниматели смогут обеспечивать обязательства в размере от 10 до 50% от полной суммы кредита сроком от 3 до 15 лет. Доля собственных средств заемщика должна быть не менее 20%.

По мнению Мишустина, "новый инструмент поможет открыть больше перспективных промышленных производств".