Решетников заявил, что рост цен в России не является критическим

Максим Решетников Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в России превышает таргет, но рост цен не является критичным, особенно если посмотреть на базовую инфляцию, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Инфляция, да, она, конечно, выше таргета, но базовая инфляция, если мы всякие плодоовощи, бензины и прочее уберем, она 5,5% (в годовом выражении в октябре - ИФ). Но в общем и целом, она растет, к сожалению, последние месяцы, но не столь критично", - сказал министр.