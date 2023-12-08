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ВТБ запускает нефтетрейдинг для крупных российских клиентов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Группа ВТБ запускает новое для банка направление нефтетрейдинга, ориентированное на крупные российские промышленные предприятия, говорится в ее сообщении.

ВТБ планирует предоставлять полный цикл услуг, которые обычно обеспечивают нефтетрейдеры - это финансирование запасов нефтепродуктов, предоставление временного кредитного "плеча" для покупки товаров, обеспечение логистики и поставки товаров в локацию, определенную клиентом.

Кроме того, группа ВТБ будет создавать запасы нефтепродуктов и обеспечивать их хранение. Собственные запасы позволят предоставлять клиентам нефтепродукты в кратчайшие сроки, так как исключат время на их покупку на бирже или у производителя, отмечается в сообщении.

"Значительная структурная трансформация российской экономики и основных отраслей предполагает изменения и в работе с нашими крупными клиентами, открывает новые ниши, спрос на новые услуги. В частности, мы видим существенные изменения в функциональной организации нефтетрейдинга в России, зарождается локальный рынок, российские компании стали обеспечивать функции трейдеров-посредников, которые ранее выполняли западные компании", - сказал в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.

По его словам, накопленная экспертиза группы ВТБ по работе на товарно-сырьевых рынках, клиентская база, которая включает крупнейшие промышленные предприятия, и возможность предоставлять финансирование на оптимальных условиях - все это послужило основой для запуска нового для группы направления - нефтетрейдинга.

Сергейчук отметил, что сейчас на рынке существует большой спрос на подобные услуги, и рост конкуренции в этом сегменте даст импульс для его дальнейшего развития, расширения линейки продуктов и услуг, новых решений, которые отвечают рыночным трендам и новым задачам бизнеса.

Группа ВТБ работает со всеми классами нефтепродуктов, основной спрос со стороны крупных клиентов приходится на дизельное топливо, говорится в сообщении. География нового бизнес-направления включает все основные точки промышленного производства и транспортировки нефтепродуктов в России.

Осенью 2023 года группа ВТБ стала членом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, что открывает банку возможности для активного участия в торгах и приобретения нефтепродуктов, ВТБ рассчитывает уже до конца года закрыть первую сделку, отмечается в релизе.

ВТБ Виталий Сергейчук
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