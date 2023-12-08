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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Рынок акций РФ в пятницу умеренно подрос в рамках коррекции

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу умеренно скорректировался вверх на фоне улучшения внешней конъюнктуры, подъем сдерживался выборочными продажами из-за ухода игроков от рисков в преддверии выходных; сильная статистика по рынку труда США вызвала лишь локальную просадку американских фьючерсов, что сменилось коррекционным ростом. Индекс МосБиржи завершил день у 3080 пунктов после коррекционного скачка днем до 3100 пунктов, лидерами роста выступили акции "АЛРОСА" и "Татнефти", снизились бумаги ВТБ и "Магнита".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3079,99 пункта (+0,2%, максимум сессии - 3100,22 пункта), индекс РТС - 1054,28 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 4,8%.

Доллар к 18:50 просел до 92,01 рубля (-0,09 рубля), днем курс опускался до 90,9 руб./$1.

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 2-3,7% на фоне роста доллара на 1,6 рубля.

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