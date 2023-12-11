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TikTok вложит $1,5 млрд в индонезийский маркетплейс GoTo

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Китайская ByteDance Ltd., владеющая сервисом обмена короткими видео TikTok, планирует инвестировать $1,5 млрд в индонезийскую компанию GoTo, владеющую популярной местной площадкой для онлайн-торговли Tokopedia.

Это позволит TikTok вернуться на индонезийский рынок онлайн-торговли, с которого компания ушла в октябре после ужесточения регуляторных требований, пишет Financial Times. Компания прекратила торговать товарами в интернете после того, как власти страны запретили осуществлять покупки в соцсетях, оставив такую возможность только для специализированных сайтов.

"В рамках соглашения онлайн-магазин TikTok в Индонезии будет объединен с Tokopedia под брендом последней", - говорится в совместном пресс-релизе двух компаний. В то же время TikTok станет владельцем 75%-ной доли в Tokopedia и предоставит финансирование для дальнейшего развития бизнеса.

Индонезия является вторым по величине рынком для TikTok в мире после США: в стране у сервиса 125 млн пользователей.

ByteDance TikTok GoTo Индонезия
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