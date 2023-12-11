Рынок акций начал неделю с обновления минимума индекса МосБиржи с конца сентября

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю со снижения на фоне слабости нефти, смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и ожиданий повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля упал ниже 3030 пунктов, обновив минимум с конца сентября; лидировали в снижении бумаги финансовых компаний и "Сургутнефтегаза" (-4,3%), при этом выросли бумаги "Газпрома" (+1,8%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3026,17 пункта (-1,8%), индекс РТС – 1047,95 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 6%.

Доллар к 18:50 по Москве просел до 90,92 рубля (-0,98 рубля).

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