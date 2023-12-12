"ЕвроТранс" готовит вторую программу облигаций на 2,8 млрд рублей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ЕвроТранс", владеющего сетью АЗС под брендом "Трасса", утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 2,8 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены по открытой подписке на срок до 7 лет.

Дебютную программу облигаций компании серии 001Р объемом 15 млрд рублей Московская биржа зарегистрировала 6 декабря 2022 года. В рамках программы размещены три выпуска биржевых бондов на общую сумму 11 млрд рублей, все они находятся в обращении.

Группа компаний "ЕвроТранс" (бренд "Трасса") осуществляет розничную продажу топлива всех марок и более 10 тыс. наименований товаров на автозаправочных комплексах, оптовую продажу топлива с собственной нефтебазы, продажу незамерзающей стеклоомывающей жидкости собственного производства, перевозку топлива бензовозами, также предоставляет услуги по проектированию и строительству АЗК. Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики.