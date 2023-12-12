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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 г. до $82,4 за баррель

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 г. до $82,4 за баррель
Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $83,99 за баррель до $82,40 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Более резко Минэнерго страны понизило оценку стоимости Brent на 2024 год: с $94,24 за баррель до $82,57 за баррель.

Ведомство ожидает, что средняя цена Brent в декабре составит $78 за баррель. При этом оно отмечает, что на фоне углубления добровольных сокращений рядом стран ОПЕК+ в первом квартале следующего года средняя цена нефти в этот период увеличится до $84/барр.

EIA отмечает, что по итогам 2023 года мировые запасы нефти увеличатся на 0,6 млн б/с, однако этот рост может быть нивелирован уже в первом квартале 2024 года, когда Минэнерго США ожидает сокращение мировых нефтяных резервов на 0,8 млн б/с.

"Сокращение добычи ОПЕК+ компенсирует замедление роста мирового спроса, предотвратит увеличение мировых запасов нефти и удержит цены на Brent выше $80 за баррель в следующем году", - говорится в отчете.

По оценке Минэнерго США, добыча нефти странами ОПЕК+ в 2024 году с учетом продления добровольных сокращений снизится на 0,6 млн б/с относительно текущего года, до 37,54 млн б/с.

Минэнерго США нефть
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