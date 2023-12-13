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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

В интервенционный фонд закупили в среду 17 тыс. т зерна на 240 млн рублей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госзакупки зерна в среду пополнили интервенционный фонд РФ на 17,01 тыс. тонн (на 239,9 млн рублей). Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Всего за три дня торгов закуплено 49,68 тыс. тонн зерна урожая 2023 года на 675,3 млн рублей. В том числе пшеницы 3-го класса – 24,57 тыс. тонн на 375,7 млн рублей, пшеницы 4-го класса - 19,44 тыс. тонн на 241,2 млн рублей, ржи - 5,67 тыс. тонн на 58,4 млн рублей.

Средняя цена пшеницы 3-го класса за этот период составила 13 980 рублей за тонну, пшеницы 4-го класса - 11 386 рублей, ржи - 9 367 рублей за тонну. Все цены - без НДС.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн. На этой неделе аукционы будут проводиться каждый рабочий день, а также в понедельник, 18 декабря.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.

НТБ Национальная товарная биржа
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