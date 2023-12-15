Реализация проекта энергокоридора Green Vein между Египтом и Италией начнется в 2024 году

Судно-кабелеукладчик Фото: Gerard Bottino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Проект создания "зеленого" энергетического коридора, предусматривающий укладку подводного высоковольтного кабеля между Египтом и Северной Италией суммарной протяженностью 2,8 тыс. км и строительство объектов сопутствующей инфраструктуры, перейдет в практическую стадию в следующем году, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров компании-инвестора K&K Group (ОАЭ) Таджеддин Сеиф.

На прошлой неделе в рамках проходящей в ОАЭ глобальной климатической конференции СОР28 был подписан меморандум о взаимопонимании между участниками проекта, получившего название Green Vein ("Зеленая вена"). Помимо K&K, в их число вошли Siemens Energy, Prysmian Group и CESI. Плановая мощность энергокоридора - 3 ГВт, что соответствует примерно 5% пикового потребления энергии в Италии.

"Это первый в мире проект транспортировки "зеленой" энергии. Никто раньше такого не делал. Электроэнергия пойдет напрямую от крупных источников солнечной и ветрогенерации (которая строится сейчас в Египте - ИФ)", - отметил Сеиф.

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"Это будет действительно "зеленый" коридор. Мы не будем использовать энергосеть Египта, так как в нее поступает электроэнергия из разных источников - вырабатываемая не только на ВИЭ, но и на газе, дизеле. А мы решили делать исключительно "зеленый" проект", - сказал он.

Точки риска

Подготовительный этап, включавший экологическую экспертизу, был длительным и занял около трех лет. Инициаторам проекта было необходимо найти ответы на несколько вопросов, от которых зависело, возможна ли в принципе практическая реализация замысла "Зеленой вены", сказал Сеиф.

"Не везде в море можно проложить кабель. Нашей задачей было при проработке маршрута через Средиземное море избежать глубин больше 3,6 км, потому что иначе проложить кабель просто не получится. Прямо сейчас в мире нет кабеля для глубины больше 2,5 км, у итальянской Prysmian Group есть технология (для прокладки кабеля на глубинах в районе 3,5 км - ИФ), которая сейчас тестируется", - отметил он.

Египет - одна из лучших по климатическим характеристикам стран мира для производства солнечной энергии (4 тыс. солнечных часов в год), для ветрогенерации условия также удачные, что предопределяет более низкую себестоимость выработки по сравнению с европейскими ВИЭ-мощностями. Однако ветер и солнце не вырабатывают электричество круглый год, поэтому проект предусматривает строительство системы хранения энергии, сообщил Сеиф. Кроме того, необходимы мощные конверторы с египетской и итальянской стороны.

"Три гигаватта - это большой конвертор, только две компании такие делают: Hitachi и Siemens Energy. На рынке существует их дефицит. Если я сейчас напишу Hitachi или Siemens Energy: "дорогие джентльмены, мне нужны конверторы на 3ГВт", они ответят - окей, мы вернемся к вам в 2030 или 2035 году", - описал Сеиф еще один потенциальный риск проекта.

"Но мы уже давно подписали контракт с Siemens Energy, так что производство конверторов для нас начнется в 2024 г. На самом деле это было совсем нелегко. Siemens Energy работает с правительствами, а мы - частная компания. Это был серьезная задача для нас. Та же история и с производством кабеля для проекта. Вызовом было "заполучить на борт" Siemens Energy и Prysmian", - сказал Сеиф.

Еще один участник проекта - инжиниринговая компания CESI. Она, по словам главы K&K, впервые согласилась на то, чтобы выступить в роли проектного менеджера, а не просто оказывать консалтинговые услуги.

"Буду честным, изначально это было нечто вроде азартной игры. Мы потратили миллионы долларов на подготовительную работу к проекту, который мог просто не сложиться в любую секунду, если бы попал в одну из "слепых зон". Например, если бы где-то маршрут ушел на 3,7 км - не было бы проекта, потому что пришлось бы ждать минимум пять лет, пока Prysmian или кто-то еще создаст и протестирует кабель, который можно уложить на такую глубину", - подытожил Сеиф.

План действий

По его словам, следующий шаг - утверждение плана действий и переход к детальной feasibility study проекта. "Мы должны начать (практическую фазу - ИФ) во втором полугодии 2024 года", - заявил председатель совета директоров K&K.

По его словам, факт подписания соглашения всеми вовлеченными в проект компаниями говорит, что "мы действительно готовы стартовать".

Мощность энергокоридора в будущем может быть увеличена с плановых 3 ГВт в зависимости от роста возможностей приема мощности. При этом технология предусматривает возможность поставок в обе стороны: если в Европе найдут более дешевую технологию производства, чем в Египте, электроэнергию можно будет экспортировать из Италии, отметил Сеиф.

Трудностей с фондированием не будет, уверен он. "У нас были проекты, где надо было решать проблему, откуда привлечь финансирование. Здесь мы должны будем решить, какое финансирование выбрать", - сказал Сеиф.