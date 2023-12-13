"Улыбка радуги" в 2023 году вложила более 700 млн руб. в расширение сети в РФ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сеть "Улыбка радуги", работающая в формате дрогери, с начала 2023 года инвестировала более 700 млн рублей в открытие новых торговых точек в России, сообщает пресс-служба компании.

"В 2023 году мы запланировали открыть более 70 новых точек в Москве. К началу декабря их количество достигло 100. Мы стремительно двигаемся к своей цели - не только занять лидирующие позиции в сегменте дрогери в столице, но и продолжить активное развитие в Башкирии и Уральском федеральном округе", - приводятся в сообщении слова генерального директора сети Алексея Баулина.

По его словам, увеличение количества торговых точек сети требует масштабирования различных систем, в том числе логистики. Так, в ноябре в Москве открылся единый распределительный центр "Улыбки радуги".

В общей сложности за год сеть расширилась в РФ более чем на 200 магазинов. Больше всего новых точек продаж открыто в Петербурге, Ленинградской, Вологодской, Самарской и Челябинской областях, Татарстане, Ярославле.

Отмечается, что в 2024 году компания планирует продолжить стратегию экспансии в регионы через точечные M&A.

"Улыбка радуги" - федеральная сеть магазинов косметики и бытовой химии. Является крупнейшей на Северо-Западе и в Поволжье, второй по величине в России. Всего сеть объединяет более 1,3 тыс. магазинов в 33 регионах России.

Юрлицом сети является ООО "Дрогери ритейл", которое, по данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит петербургскому АО "Торговый дом "ЭРА".

Выручка "Дрогери ритейл" в 2022 году составила 2,8 млрд рублей, чистая прибыль - 0,7 млрд рублей.