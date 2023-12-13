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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Brent подорожала до $74,03 за баррель на данных о сокращении запасов в США

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился вечером в среду после публикации еженедельных данных об изменении запасов топлива в США.

К 18:44 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,79 (на 1,08%) - до $74,03 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,77 (на 1,12%), до $69,38 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина повысились на 0,408 млн баррелей, дистиллятов - на 1,494 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение нефтяных запасов всего на 0,65 млн баррелей, по данным Trading Economics. При этом они предполагали рост запасов бензина на 1,933 млн баррелей, дистиллятов - на 0,623 млн баррелей.

Респонденты S&P Global Commodity Insights ожидали уменьшения запасов нефти на 2,7 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 3,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,228 млн баррелей за неделю, которая завершилась 8 декабря.

Brent WTI Кушинг Минэнерго США
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