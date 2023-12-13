Рынок акций РФ в среду подрос в рамках коррекции после снижения в начале недели

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду умеренно подрос в рамках коррекции после снижения с начала недели, отскоку способствовали подорожавшая нефть (Brent превысила $74 за баррель) и стабилизация внешних фондовых площадок в ожидании итогов заседания Федрезерва США по ключевой ставке. Индекс МосБиржи превысил 3030 пунктов во главе с бумагами "Русала" и ВТБ.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3032,22 пункта (+0,4%, утром индекс опускался до 3002,38 пункта), индекс РТС - 1062,67 пункта (+0,6%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 1,7%.

Доллар к 18:50 стоил 89,94 рубля (-0,06 рубля), в течение сессии курс опускался до 89,57 руб./$1.

Подорожали акции "Русала" (+1,7%), ВТБ (+1,6%), "НЛМК" (+1,3%), "МТС" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "Татнефти" (+1%), "Магнита" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +1,3% "префы"), "Норникеля" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), Polymetal (+0,3%).

Консолидированная выручка АФК "Система" (+0,9%) по итогам III квартала 2023 года составила 280,8 млрд рублей, что на 18,2% превышает показатель аналогичного периода 2022 года, сообщила корпорация. Общий долг компании на 30 сентября 2023 года составил 231,1 млрд рублей (квартальный рост на 4%), рост долга компания объясняет привлечением банковских кредитов. По итогам III квартала чистая прибыль в доле АФК "Система" составила 4,3 млрд рублей.

Подешевели расписки TCS Group (-1,5%), акции "Газпром нефти" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), Сбербанка (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Группа "Аэрофлот" увеличила пассажиропоток в ноябре 2023 года на 24,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 3,6 млн человек, сообщил перевозчик. Общий пассажирооборот группы увеличился на 38,3%, до 9,8 млрд пассажиро-километров, занятость кресел - на 3,8 процентного пункта (п.п.), до 87,5%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,87 млрд рублей (из них 6,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,48 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,31 млрд рублей на акции "Яндекса").

Мнение экспертов

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ начал торги среды нейтрально, но в течение сессии инициативой завладели покупатели. При этом рубль продолжил укрепляться, цены на нефть Brent смогли подрасти, но остались ниже $75 за баррель.

Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру и ожидания ужесточения ДКП Банком России отскок индекса МосБиржи от нижней границы диапазона 3000-3300 пунктов, в котором рынок провел несколько месяцев, вполне закономерен. Многие акции на текущих уровнях привлекательны для долгосрочных покупок, при этом в декабре у населения появляется больше свободных средств (премии, бонусы), часть их может направляться на приобретение акций, считает эксперт.

В четверг мировые рынки будут оценивать итоги заседания ФРС США. Процентные ставки, вероятнее всего, не изменятся, важны будут комментарии регулятора и его взгляд на перспективу. Эстафетную палочку от ФРС примет ЕЦБ. Несмотря на снижение темпов роста потребительских цен до уровня июля 2021 года (2,4% г/г), европейский регулятор не будет спешить со снижением ставок.

Также в четверг состоится Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, в фокусе будут заявления финансово-экономической тематики. Акционеры "Фосагро" на общем собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов. Кроме того, четверг будет последним днем для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "ЛУКОЙЛа" за 9 месяцев 2023 года. Совет директоров "Сегежа Групп" обсудит утверждение инвестпрограммы на 2024 год. Прогноз по индексу МосБиржи на 14 декабря - 3000-3100 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ в среду смог подрасти в рамках коррекции, однако пока рано говорить о развороте.

Уровень 3000 пунктов по индексу МосБиржи в большей степени является психологическим, чем техническим рубежом. Попытки отскока от этой линии предпринимаются второй день подряд, но объемы торгов остаются низкими, что не подтверждает разворотный момент. Соответственно, отсутствие массового покупателя на этих значениях пока не отменяет возможность дальнейшего движения вниз, считает аналитик.

Рубль демонстрирует волатильность, доллар закрепляется ниже 90 руб./$1, при этом выросли объемы торгов - это может быть следствием подготовки к налоговым платежам. Закрытие дня ниже 90 руб./$1 повысит вероятность тестирования ноябрьских значений, когда доллар опускался ниже 88 руб./$1, полагает Кочетков.

На конференции COP28 (конференция ООН по изменению климата) приняли мягкий вариант формулировки по поводу ископаемого топлива: вместо "отказа" участники согласились на постепенное сокращение использования, отмечает аналитик. Однако первым пострадавшим от этого решения может стать сфера кредитования нефтегазовых проектов, что приведет к сокращению инвестиций в нефтеразведку и добычу. Как следствие, в перспективе нескольких лет на глобальном рынке может повториться кризис дефицита поставок. В целом это должно сыграть в пользу повышения цен на более узком рынке, что может отвечать интересам традиционных производителей. Полностью отказаться от нефти человечество не сможет, так как это не только топливо, но и сырье для нефтехимической промышленности, считает Кочетков.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, фондовый рынок в среду показал сдержанный оптимизм.

Мировые фондовые рынки ждут заключительного в этом году решения ФРС по процентным ставкам, и судя по динамике рынков, инвесторы разделяют мнение консенсуса аналитиков глобальных инвестбанков, предсказывающих, что регулятор возьмет паузу в повышении ставок. Нефть в среду подросла после публикации ежемесячного доклада ОПЕК с довольно сдержанными прогнозами на 2024 год.

Среди лидеров роста на фондовом рынке в среду оказались акции МКПАО "ВК" (+2,6%) после сообщений о том, что дочерняя компания "ВК" может приобрести сеть школ иностранных языков UFirst. Лидером понижения оказались акции уходящего с рынка "Детского мира" (-3,8%). В четверг индекс МосБиржи будет колебаться в коридоре 3000-3100 пунктов, считает аналитик.

Зарубежные рынки

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,2%), растут Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,4%).

Японский рынок вырос благодаря сильным статданным. Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в четвертом квартале до 12 пунктов - максимума с января-марта 2022 года, говорится в сообщении Банка Японии. В третьем квартале значение этого индикатора составило 9 пунктов. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение индекса до 10 пунктов.

Индикатор, оценивающий текущий уровень доверия представителей крупных непроизводственных компаний, в четвертом квартале повысился до 30 пунктов с 27 пунктов в июле-сентябре. Эксперты ожидали сохранения показателя на прежнем уровне.

Тем временем, итоги ежегодной экономической конференции китайской Компартии разочаровали инвесторов. Лидеры КНР объявили, что приоритетом экономической политики в следующем году станет развитие промышленного сектора, пообещав ряд мер поддержки экономики. Тем не менее власти не объявили о масштабных стимулах, на которые надеялся рынок.

Внимание трейдеров в среду направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в 22:00 МСК. Трейдеры уверены, что американский ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне в 5,25-5,5% годовых на декабрьском заседании, и будут ждать от ФРС сигналов о дальнейшем направлении ее политики.

Рынок пересматривает прогнозы в отношении сроков снижения ставки Федрезерва после опубликованных накануне статданных, показавших устойчивость базовой инфляции в США. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры теперь считают более вероятным уменьшение ставки в мае, а не в марте, по данным CME FedWatch.

Нефть

На нефтяном рынке в среду цены подросли после отката до минимумов с 27 июня, котировки поддержали данные о запасах сырья в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,05 за баррель (+1,1% и -3,7% накануне), январская цена WTI - $69,41 за баррель (+1,2% и -3,8% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение всего на 0,65 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина повысились на 0,408 млн баррелей, дистиллятов - на 1,494 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 1,933 млн баррелей, дистиллятов - на 0,623 млн баррелей.

Давление на рынок оказывали опасения ослабления спроса на энергоресурсы при сигналах роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, отмечает Market Watch.

Рынок негативно воспринял данные о динамике базовых потребительских цен в США за ноябрь (базовая инфляция осталась на уровне 4%), которые сокращают вероятность смягчения монетарной политики Федрезерва в начале 2024 года.