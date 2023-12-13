Росстат оценил снижение цен на бензин в РФ с 5 по 11 декабря в 0,11%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 5 по 11 декабря снизились по сравнению с предыдущей неделей на 0,11% после уменьшения на 0,16% с 28 ноября по 4 декабря, на 0,23% с 21 по 27 ноября, на 0,18% с 14 по 20 ноября 2023 года, на 0,15% - с 8 по 13 ноября, сообщил Росстат в пятницу.

Снижение потребительских цен на бензин продолжается с конца сентября, когда падение было зафиксировано впервые с первой недели марта этого года.

По отношению к началу года цены на бензин в РФ на 11 декабря повысились на 7,0% при общей инфляции за этот период в 6,93%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 11 декабря составляла 54,50 руб. (на 4 декабря - 54,56 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 50,14 руб. (50,21 руб.), АИ-95 - 54,74 руб. (54,80 руб.), АИ-98 - 68,09 руб. (68,14 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 5 по 11 декабря выросли на 0,1% после того, как с 28 ноября по 4 декабря оставались неизменными, с 21 по 27 ноября повысились на 0,3%, с 14 по 20 ноября - на 0,1%.

С начала года дизтопливо подорожало на 9,9%. Средняя цена ДТ в стране на 11 декабря составила 64,27 руб. за литр (на 4 декабря - 64,27 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 4 по 10 декабря, по данным Росстата, сократилось на 1,0% по сравнению с предыдущей неделей и составило 901,3 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива вырос на 2,8% - до 1 млн 759,6 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).