"Росагролизинг" завершил размещение облигаций на 5 млрд рублей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - АО "Росагролизинг" завершило размещение 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,50% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 15,03% годовых, купоны полугодовые.

Организаторами выступили Газпромбанк и инвестбанк "Синара".

Облигации размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

В настоящее время в обращении также находятся три выпуска облигаций "Росагролизинга" на общую сумму 24 млрд рублей.

АО "Росагролизинг" – государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.

Партнерами компании являются более 600 производителей сельхозтехники и оборудования.