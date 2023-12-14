Структура Nordgold разместила локальные бонды на $337 млн для замещения евробондов-2024

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Нерюнгри-Металлик", входящее в группу Nordgold, разместило локальные облигации на $337 млн для замещения выпуска еврооблигаций золотодобытчика с погашением в 2024 году, следует из раскрытия эмитента.

Компания сумела заместить более 80% выпуска - доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 84,24%.

Nordgold разместил пятилетние евробонды на $400 млн в октябре 2019 года. Эмитентом является Celtic Resourses Holdings DAC. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,125%.

Оплатить новые облигации при размещении можно было евробондами соответствующего выпуска, а также уступкой всех имущественных и иных прав по евробондам эмитенту локальных облигаций - "Нерюнгри-Металлик".

Условиями выпуска локальных бондов предусмотрен колл-опцион по номинальной стоимости, он может быть реализован в любой момент с даты размещения с уведомлением за 30-60 дней до даты планируемого досрочного погашения.

Российские компании пока нечасто используют замещение по переуступке прав, хотя такой вариант расширяет круг держателей, которые могут поучаствовать в обмене, и доля замещенных бумаг в таких сделках является стабильно высокой. У "Совкомфлота", использовавшего такой механизм, в обоих выпусках коэффициент замещения превысил 70% (после первых раундов замещения), у ММК составил 62%, у компании "Борец" - 63%.

В апреле прошлого года Nordgold сообщил, что из-за технических сложностей, возникших у эмитента и поручителей по евробондам с перечислением средств на счет основного платежного агента, купон по этому выпуску не был выплачен в срок.

С июня 2022 года Nordgold находится под блокирующими санкциями США. После попадания в санкционные списки компания сообщила, что в рамках процесса сворачивания операций эмитент евробондов предлагает инвесторам обратиться со своими предложениями по продаже еврооблигаций группе. В сообщении отмечалось, что эмитент и поручители (ими выступают структуры Nordgold) могут быть ограничены в осуществлении долларовых платежей после завершения действия лицензии OFAC (срок действия истек 31 августа 2022 года).

Российские компании, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 г разместить замещающие локальные облигации. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он должен получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Среди оснований, позволяющих претендовать на исключение - срок погашения еврооблигаций до 31 декабря 2024 года.

Nordgold входит в топ-10 золотодобытчиков РФ. Также группа располагает активами в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо.