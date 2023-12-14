Рынок акций РФ в четверг просел ниже 3010п по индексу МосБиржи

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг откатился ниже 3010 пунктов по индексу МосБиржи из-за фиксации прибыли игроками после завершения годовой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и в преддверии ожидаемого повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу; фактором поддержки выступили подорожавшая нефть (Brent поднялась к $77 за баррель) и рост внешних фондовых площадок на сигналах от Федрезерва США о завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3008,84 пункта (-0,8%, утром индекс поднимался выше 3057 пунктов), индекс РТС - 1055,45 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3% во главе с бумагами "Яндекса" и "Роснефти".

Доллар к 18:50 просел до 89,81 рубля (-0,21 рубля), утром курс опускался до 89,35 руб./$1.

Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года в прямом эфире, сообщил в четверг, что рост ВВП РФ в 2023 году ожидается на уровне 3,5%, инфляция по итогам года может составить 7,5% или чуть больше - приблизится к 8%.

По словам Путина, мир на Украине наступит тогда, когда Россия добьется целей специальной военной операции, эти цели не изменились - денацификация, демилитаризация Украины и ее нейтральный статус. Также президент РФ заявил, что в России на данный момент нет необходимости в проведении новой мобилизации.

Кроме того, Путин заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с США, но условий для этого пока нет.

Подешевели акции "Яндекса" (-2,3%), "Роснефти" (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1,8%), "Газпрома" (-1,5%), "НЛМК" (-1,3%), расписки OZON (-1,3%), бумаги "НОВАТЭКа" (-1,2%), АФК "Система" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1%), "Газпром нефти" (-0,8%), расписки TCS Group (-0,6%), акции "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -1,4% "префы"), "Татнефти" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,4% "префы"), "Русала" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%).

Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" выросли с середины ноября согласно ранее подписанному дополнительному соглашению, сообщил "Газпром". Кроме того, с начала 2024 года произойдет новое увеличение контрактных объемов - до 30 млрд куб. м с 22 млрд куб. м в 2022 году.

Подорожали акции "Московской биржи" (+1,9%), ВТБ (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), Polymetal (+1,1%), "Интер РАО" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "Норникеля" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 38,1 млрд рублей (из них 8,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,86 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,34 млрд рублей на акции "Газпрома").

Мнение экспертов

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, после позитивного старта торгов индекс Мосбиржи к вечеру откатился в направлении 3000 пунктов, хотя рубль в течение дня терял позиции, внешний фон был позитивным, а котировки нефти Brent активно росли, вернувшись выше $76 за баррель.

Развитие отскока могло упереться в ожидания пятничного заседания ЦБ РФ, по итогам которого ключевая ставка почти наверняка будет повышена на 100 б.п. (до 16% годовых), а также приближение выходных. С учетом того, что в пятницу от дивидендов очистятся тяжеловесные акции "ЛУКОЙЛа", новых попыток роста стоит ждать уже на следующей неделе, считает эксперт.

Тем временем настроения на мировых рынках улучшились. Федрезерв ободрил инвесторов тем, что в 2024 году ставка может постепенно снижаться. Тон общим настроениям в пятницу может задать блок ноябрьской макростатистики из КНР, в том числе по объемам промпроизводства и безработице. Акции Совкомбанка будут добавлены в список допущенных к торгам на Мосбирже. Акционеры "Газпром нефти" на собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов, а в повестке ВОСА "Группы Эталон" значится вопрос редомициляции в Россию.

"С учетом дивидендного "гэпа" в акциях "ЛУКОЙЛа" и фактора пятницы прогнозируем умеренную нисходящую коррекцию на рынке. Прогноз по индексу Мосбиржи на 15 декабря - 2960-3060 пунктов", - считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, глава Федрезерва Пауэлл заявил, что регулятор обсуждает возможность снижения ставок в следующем году, и это способствовало краткосрочному росту российского рынка акций в первой половине торгового дня. Однако вечером рынок, скорее всего, переключился на ожидания решения Банка России по ключевой ставке, которая может быть снова повышена, что станет не слишком благоприятной новостью для многих корпоративных эмитентов.

Цена нефти Brent в четверг поднялась в район $77 за баррель после снижения Международным энергетическим агентством прогноза по росту предложения нефти на 100 тыс. б/с в 2024 году. Среди лидеров роста в четверг оказались депозитарные расписки "Циан" (+1,5%) в преддверии годового общего собрания акционеров в пятницу и после регистрации ЦБ РФ проспекта ценных бумаг компании.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи остается вблизи нижней границы широкого диапазона 2990-3290 пунктов. Поддержку с утра оказали подросшие нефть и внешние фондовые площадки, однако далее игроки предпочли сократить часть позиций в преддверии возможного ужесточения монетарной политики Банка России на заседании в пятницу.

Нефть Brent растет вторую торговую сессию подряд. Рост котировок связан с благоприятным пересмотром динамики по потребительской инфляции со стороны ФРС и надеждами на снижение базовой ставки уже в следующем году, что снимет давление на спрос на нефтепродукты в Штатах. Также не исключено некоторое движение в сторону снижения ставок других мировых ЦБ вслед за США.

Кроме того, в вышедшем накануне отчете ОПЕК оценка роста мирового спроса на нефть в 2023 и 2024 годах не изменилась. В 2024 году ОПЕК по-прежнему ожидает устойчивого глобального экономического роста на фоне продолжающихся улучшений в Китае, который призван повысить потребление нефти, отмечает Алексеев.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, заседание ФРС принесло рынкам надежду, что снижение ставки может начаться уже в марте. Во всяком случае, рынок фьючерсов на ставку оценивает вероятность этого события на уровне 88%.

Однако для российских акций, которые ориентированы на конкретные экономики, более важным является состояние деловой активности на этих рынках. Тем временем в Китае появилось множество признаков охлаждения.

Просели акции "Яндекса" на фоне информации о разногласиях акционеров по реорганизации компании и обмену акций. Сама идея раздела не пользовалась популярностью, а новые возможные противоречия могут затянуть этот процесс. Рубль в четверг укрепился, хотя днем отмечалось локальное ослабление во время проходящей "прямой линии" с президентом РФ, который сообщил, что указ об обязательной продаже валютной выручки носит временный характер. Во второй половине месяца поддержку российской валюте будет оказывать подготовка к налоговым платежам, полагает аналитик.

В четверг решения по ставкам приняли сразу несколько центральных банков. Банк Англии, Швейцарский национальный банк, ЕЦБ оставили ставки неизменными, однако ЦБ Норвегии решил повысить ставку на 25 б.п. (до 4,5% годовых). Глава регулятора отметил, что инфляция все еще остается высокой и жесткая денежная политика будет оставаться таковой продолжительное время.

Нефть подорожала за счет слабого доллара и перспектив скорого начала смягчения политики ФРС. МЭА внесло долю пессимизма, ожидая, что в 2024 году спрос на нефтепродукты в Индию замедлит свой рост до 2,5% с 4,1% в текущем году. Агентство также отмечает, что сезонный всплеск спроса в ноябре составил 40 тыс. баррелей в сутки при типичном увеличении на 170 тыс. б/с, отмечает Кочетков.

Зарубежные рынки

В США в среду индексы акций прибавили по 1,4% на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая ожидаемо сохранила базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ, вероятно, завершил текущий цикл ужесточения политики. Он отметил, однако, что ФРС продолжает внимательно следить за инфляцией, которая не раз преподносила сюрпризы после пандемии COVID-19.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), в Европе динамика вечером смешанная (индексы DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,3%, FTSE вырос на 0,7%), растут США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,3%).

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам последнего в этом году заседания, что совпало с прогнозами.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) также оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам заседания в четверг. При этом ЕЦБ понизил прогноз инфляции на 2023 год до 5,4% с 5,6%, на 2024 год - до 2,7% с 3,2%; также регулятор понизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2023 год до 0,6% с 0,7%, на 2024 год - до 0,8% с 1%.

Розничные продажи в США в ноябре повысились на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,1%.

Согласно пересмотренным данным, в октябре розничные продажи понизились на 0,2%, а не на 0,1%, как было объявлено ранее.

Нефть

На нефтяном рынке цены вечером в четверг продолжают корректироваться вверх на данных о сокращении запасов в США по итогам второй недели подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в четверг составила $76,75 за баррель (+3,4% и +1,4% в среду), январская цена WTI - $71,87 за баррель (+3,5% и +1,3% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей, эксперты прогнозировали сокращение нефтяных запасов на 0,65-2,7 млн баррелей.

Тем временем, ОПЕК в среду сохранила ожидания роста спроса на нефть в 2023 году на 2,46 млн баррелей в сутки - до 102,11 млн б/с. В 2024 году прогнозируется увеличение потребления еще на 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с, сообщалось в ежемесячном отчете организации.

Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете понизило прогноз по мировому предложению нефти на 2024 год - до 103,2 млн б/с по сравнению со 103,4 млн б/с в ноябрьском прогнозе.