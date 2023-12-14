С судозавода "Пелла" взыскали 533 млн руб. из-за незавершенного строительства ледокола

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по иску ФГУП "Росморпорт" взыскал с АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" 533,1 млн рублей, говорится в опубликованной резолютивной части решения суда.

Суд решил взыскать с судозавода в пользу "Росморпорта" 521,6 млн рублей неосновательного обогащения и проценты в размере 11,5 млн рублей по контракту от 25 сентября 2019 года на строительство ледокола.

Судозавод "Пелла" в качестве генподрядчика обязался построить и передать в сентябре 2024 года заказчику ледокол мощностью 18 МВт для работы в морских портах Дальнего Востока. Строительство судна осуществлялось генподрядчиком на верфи Pella Sietas GmbH (Германия, Гамбург) по договору субподряда.

Согласно материалам дела, на стапеле немецкой судоверфи были смонтированы две днищевые секции, но с середины 2021 года строительные работы прекратились. Техническая готовность судна составляет не более 0,1%. В июне 2023 года "Росморпорт" уведомил "Пеллу" об отказе от исполнения контракта, который был расторгнут 3 июля.

Всего с момента заключения контракта "Росморпорт" перечислил "Пелле" 2,26 млрд рублей аванса, а также 524,349 млн рублей по актам выполненных работ. После расторжения контракта "Росморпорт" потребовал от судозавода возврата 2,786 млрд рублей. В материалах суда отмечается, что "Росморпорт" получил и перечислил в федеральный бюджет 2,26 млрд рублей. Таким образом, размер не возвращенных денежных средств составил 521,6 млн рублей.

ФГУП "Росморпорт" является одним из крупнейших в России владельцев объектов прибрежно-портовой инфраструктуры, находится в ведении Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Компания осуществляет деятельность в 59 морских портах, расположенных в 24 субъектах РФ.

АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" объединяет ряд дочерних и зависимых предприятий. Судостроительная площадка в Отрадном (Ленинградская область) специализируется на строительстве буксиров и лоцманских катеров.