Рубль изменился незначительно к доллару и юаню на старте торгов в ожидании ключевых сигналов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и юань слабо меняются на Московской бирже утром в пятницу, рубль торгуется без существенных изменений в ожидании сигналов, способных сдвинуть текущее равновесие.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,04 руб./$1 (+16,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 36,59 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,35 коп. - до 12,65 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на старте торгов ощущает поддержку как со стороны сырьевого рынка, так и за счет позитивного настроя глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам. Некоторое давление оказывает новостной фон, в частности, возобновившиеся сигналы о новых санкционных решениях.

Власти Британии в четверг приняли законы, которые запрещают поставки в РФ еще ряда категорий промышленной продукции двойного назначения, говорится в пресс-релизе британского МИД.

"Запрещается экспорт ряда товаров, которые можно использовать в военной сфере или промышленности (...) включая детали машин и электронику", - отмечается в документе.

Вместе с тем Лондон запрещает импорт некоторых металлов из России и принимает закон, предусматривающий запрет на импорт алмазов из РФ. Также британское правительство для улучшения соблюдения действующего санкционного режима ужесточает требования к транспарентности относительно находящихся в юрисдикции Соединенного Королевства банковских счетов.

Отмечается, что новые ограничения затронут британский экспорт в Россию примерно на 70 млн фунтов стерлингов и российский импорт на 67 млн фунтов стерлингов, а также ужесточат уже действующие в отношении экспорта в Россию санкции в размере 662 млн фунтов стерлингов.

Лидеры стран Евросоюза в декларации саммита приветствовали 12-й пакет санкций в отношении РФ, который пока еще не был принят. Официальному принятию санкционных пакетов ЕС, подготавливаемых рабочими группами, предшествует четко установленная процедура, важным этапом которой является согласование проекта соответствующего постановления Совета ЕС на уровне Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper).

Ключевым событием для валютного рынка в пятницу станет заседание ЦБ России. Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке, аналитики ждут ее повышения на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 16% годовых. Прогноз Банка России по средней ключевой ставке до конца 2023 года составляет 15-15,2%, он предполагает как возможность сохранения ставки, так и возможность ее повышения.

В октябре Центробанк повысил ставку сразу на 200 б.п. - до 15%, дальнейшие решения по ее изменению регулятор намеревался принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

ЦБ в октябре повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7%. Президент Владимир Путин в четверг заявил, что инфляция в РФ по итогам 2023 года составит 7,5%, "может быть, чуть больше - к 8%". В 2024 году инфляция, по прогнозу Банка России, снизится до 4-4,5% (этот уровень регулятор считает возвращением к цели).

Годовая инфляция, исходя из данных Росстата, на 11 декабря замедлилась до 7,04% с 7,48% на конец ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 7,47%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь декабрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Последние недельные данные по инфляции, скорее, снижают вероятность сценария повышения ставки до 17%, нежели увеличивают шансы на ее сохранение на уровне 15%, считают эксперты "Астра управление активами". Их базовый вариант - повышение ставки до 16%.

Факторами в пользу очередного повышения ставки ЦБ являются перегретый внутренний спрос и растущие инфляционные ожидания. "Эти факторы усиливаются инфляционными рисками со стороны бюджетных расходов и сохраняющейся волатильности валютного рынка", - отмечают аналитики Газпромбанка. Их базовый прогноз - тоже повышение ключевой ставки до 16%.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $77,06 за баррель, что на 0,59% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,02 за баррель, что на 0,61% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу торгуются на позитиве: китайский CSI 300 растет на 0,67%, японский Nikkei 225 увеличился на 1,14%, гонконгский Hang Seng укрепился на 3,29%, южнокорейский Kospi поднялся на 0,89%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,01%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повысился на 0,26%.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг, причем индекс Dow Jones вновь обновил исторический максимум. Инвесторы оценивали итоги заседаний ведущих центробанков мира, статданные по американской экономике и корпоративные новости.

Банк Англии в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, максимальном с 2008 года. Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил неизменными все три ключевые процентные ставки.

Накануне Федрезерв также сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ, вероятно, завершил текущий цикл ужесточения политики.

Тем временем розничные продажи в США в ноябре повысились на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,1%.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 19 тыс., до минимальных за два месяца 202 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали, что число заявок составит 220 тыс.