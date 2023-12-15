Индексы РТС и МосБиржи упали на 1,4-1,5% на старте торгов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В пятницу торги на российском рынке акций начались со снижения рублевых цен blue chips на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка России (в среднем ожидается рост ключевой ставки на 1 п.п., до 16% годовых).

Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов упали на 1,4-1,5% из-за отсечки на бирже дивидендов "ЛУКОЙЛа" за 9 месяцев.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 1,5% до 2963,1 пункта, индекс РТС снизился на 1,4% до 1040,85 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2,5%.

Доллар подешевел на 20 копеек до 89,68 рубля.

Акции "ЛУКОЙЛа" подешевели на 6,5% до 6462 рублей, выплаты за 9 месяцев составят 447 рублей на бумагу.

Также подешевели акции "Яндекса" (-2,5%), Polymetal (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,8%), "Северстали" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "РусГидро" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1,1%), "Татнефти" (-0,9%), "МТС" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,7%), расписки OZON (-0,7%), бумаги ВТБ (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,2% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,2%), "Русала" (-0,2%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+1,6%), "Норникеля" (+1%), расписки TCS Group (+0,4%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2925-3000 пунктов. Торги начались с дивидендный отсечки "ЛУКОЙЛа", только из-за этого индекс упал в район 2955 пунктов. Днем станет известно решение ЦБ по ставке, причем вполне вероятно, что ее повышение более чем на 100 б.п. может быть негативно воспринято инвесторами, считает аналитик.

Накануне сильные потери понесли акции нефтегазовых компаний, что, вероятно, вызвано откатом бумаг" ЛУКОЙЛа", хотя динамика цен на нефть была положительной. Таким образом, инвесторы показали свою неготовность проходить через дивидендную отсечку "ЛУКОЙЛа", опасаясь длительного восстановления бумаг после "гэпа". Что касается остальных бумаг, откат происходил из-за заседания ЦБ.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что утром в пятницу рынок получил нисходящий импульс за счет дивидендного "гэпа" в бумагах "ЛУКОЙЛа", который может составить 4-5%. У многих среднесрочных инвесторов могут начать срабатывать "стопы" по широкому спектру бумаг, усилив общую распродажу. Это будет пессимистичным сценарием.

Однако нельзя исключать некоторого отскока рынка на фоне ряда факторов. Во-первых, подорожала нефть в совокупности с замедлением укрепления рубля. На отскок в нефтянке наиболее перспективно смотрятся "Роснефть", а также акции "Газпром нефти" в свете их высокой ожидаемой дивидендной доходности.

Во-вторых, в пятницу есть смысл не только закрыть "шорты" перед выходными, но и немного прикупить бумаг в расчете на традиционный рост рынка по понедельникам, считает эксперт.

Наконец, Банк России в пятницу, скорее всего, повысит ключевую ставку на 1 процентный пункт, и это также может стать поводом для отскока "по факту" ожидаемого события. Не исключено, что повышение ставки ЦБ станет последним в текущем цикле ужесточения ДКП, и весной следующего года регулятор начнет ставку снижать. Возможно, какие-то намеки на это прозвучат уже сейчас, считает Антонов.

Однако в любом случае ключевая ставка ЦБ будет двузначной длительное время, сохраняя высокие ставки денежного рынка. Поэтому стоит продолжать подбирать на просадках акции "Московской биржи", которые являются явными бенефициарами этого, полагает эксперт.

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-0,4% во главе с Dow, который в очередной раз обновил исторический максимум. Инвесторы оценивали итоги заседаний ведущих центробанков мира, статданные по американской экономике и корпоративные новости.

Федрезерв также сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ, вероятно, завершил текущий цикл ужесточения политики. Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает снижение ставки на 75 б.п. к концу 2024 года.

Банк Англии и ЕЦБ в четверг также не стали менять ставки.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1%).

Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре. Повышение розничных продаж, однако, не оправдало прогнозов рынка.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 6,6% в годовом выражении после повышения на 4,6% в октябре, говорится в отчете Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ускорение роста до 5,6%. Ноябрьские темпы увеличения промпроизводства в Китае были максимальными с февраля 2022 года.

Розничные продажи в КНР в ноябре увеличились на 10,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Темпы роста ускорились по сравнению с 7,6% в октябре, но оказались слабее среднего прогноза аналитиков в 12,5%. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам 11-го месяца подряд, в ноябре оно было максимальным с мая. Безработица в Китае в ноябре осталась на уровне 5%.

Народный банк Китая в пятницу влил в финансовую систему 1,45 трлн юаней ($204 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

С учетом того, что в декабре истекает срок погашения кредитов на 650 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 800 млрд юаней, отмечает Trading Economics.

Внимание трейдеров теперь направлено на заседание Банка Японии, которое пройдет на следующей неделе. Рынок ждет от японского ЦБ сигналов о том, когда он может отказаться от политики отрицательных процентных ставок, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены сохраняют умеренный оптимизм и завершают в "плюсе" первую неделю из последних восьми. К 10:02 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на 0,4% до $76,87 за баррель (+3,2% накануне), январские фьючерсы на дорожали на 0,4%, до $71,82 за баррель (+3% в четверг).

На этой неделе Brent подорожала почти на 2%, WTI - на 0,9%.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказало существенное ослабление доллара США на ожиданиях резкого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в следующем году. Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Сигналы от ФРС привели к повышению аппетита к риску на мировых рынках, и трейдеры практически проигнорировали понижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на нефть в 2023 году, отмечает MarketWatch.