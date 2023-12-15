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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

РФ за 10 месяцев увеличила экспорт продукции АПК на 9,1% до $36 млрд

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - РФ за 10 месяцев этого года экспортировала продовольственных товаров и сельхозсырья (кроме текстильного) на $36 млрд, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($33 млрд). Об этом говорится в материалах ФТС, опубликованных на сайте службы.

Импорт этой продукции увеличился на 2,4% до $28,9 млрд с $28,2 млрд год назад.

По прогнозу Минсельхоза, по итогам года экспорт продукции АПК может превысить $45 млрд. В 2022 году он составил $41,6 млрд, импорт – $35,7 млрд.

ФТС Минсельхоз АПК
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