Сменился гендиректор крымского оператора связи "Миранда-медиа"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректором оператора связи ООО "Миранда-медиа" (является управляющей компанией АО "Крымтелеком") назначен Игорь Жижикин. По информации ЕГРЮЛ, Жижикин возглавляет компанию с 13 декабря.

В пресс-службе "Миранда-медиа" отказались это комментировать.

До сентября 2023 года Жижикин работал директором макрорегиона "Москва" Tele2.

Об увольнении прежнего гендиректора "Миранда-медиа" Ивана Зимы не сообщалось. В ЕГРЮЛ имеется запись о внесении изменений в сведения о юрлице 27 сентября в соответствии с поданным протоколом, однако подробности не раскрываются.

В октябре 2022 года бывший глава "Миранда-медиа" Зима был назначен также и гендиректором АО "Крымтелеком". В октябре 2023 года "Миранда-медиа", согласно ЕГРЮЛ, стала управляющей компанией "Крымтелекома".

По данным ЕГРЮЛ, 80,001% ООО "Миранда-медиа" принадлежит ООО "Судоходная компания Люкстранс" (доля находится в залоге у АБ "Россия").

"Миранда-медиа" - первый в российском Крыму оператор связи, предоставляющий услуги для всех сегментов рынка. "Крымтелеком" предоставляет услуги фиксированной связи.