Минсельхоз разрешил ввезти из недружественных стран 605 т сыворотки для детского питания

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ установил на 2024 год квоту в 605 тонн на ввоз в РФ молочной деминерализованной сухой сыворотки. Об этом сообщается в приказе ведомства, размещенном на официальном портале правовой информации.

Речь идет о сыворотке с уровнем деминерализации 90% (код ТН ВЭД ЕАЭС 0404), поставляемой из стран, на которые распространяется российское продэмбарго (действует с августа 2014 года). Это сырье предназначается для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока), а также для промышленных испытаний и наладки оборудования по выпуску этой продукции.

Первоначально, в проекте приказа, опубликованном в октябре, ведомство предлагало квоту на 2024 год в объеме 580 тонн. Несмотря на небольшое увеличение, квота на 2024 год - самая маленькая со времени вывода деминерализованной сыворотки из-под продэмбарго в 2021 году. В 2023 году разрешено ввезти 1,5 тыс. тонн, в 2022 году - 3,661 тыс. тонн, в 2021 году - 2 тыс. тонн.

Как сообщалось, в настоящее время в РФ основной объем изготавливаемой сыворотки имеет уровень деминерализации 50-70%. Эта продукция используется в пищевой промышленности, но не отвечает нормативным требованиям для применения в производстве продуктов детского питания.

Производителями сыворотки со степенью деминерализации 90% являются страны - изготовители сыров. Это прежде всего Франция, Финляндия, Нидерланды, Ирландия, Аргентина, Белоруссия и Новая Зеландия.

По оценке Минсельхоза, общая потребность РФ в этой сыворотке оценивается в 3 тыс. тонн в год. Ее выпуск наладила компания "Сыры Кубани" (входит в "Агрокомплекс им. Ткачева"), которая в прошлом году уже произвела 1 тыс. тонн и продолжает наращивать мощности. Основным поставщиком является Белоруссия.

Как заявляла весной этого года первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, не исключено, что в течение двух лет российские компании могут нарастить производство до 2 тыс. тонн. Таким образом, РФ будет полностью обеспечена своей сывороткой для производства заменителей грудного молока.