Запасы пшеницы в сельхозорганизациях на конец ноября были на 3,2% меньше прошлогодних

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Запасы пшеницы в сельхозорганизациях РФ на конец ноября составляли 24,761 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем на аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат в пятницу.

Запасы кукурузы были больше на 23,6% – 4 млн тонн.

В целом сельхозпредприятия имели 39,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 0,1% больше прошлогоднего.

Запасы масличных культур составили 7,2 млн тонн, увеличившись на 3,7%. В том числе подсолнечника имелось на 21,5% больше – 3,6 млн тонн.

Запасы сахарной свеклы увеличились на 14,3% до 5,4 млн тонн, картофеля – почти в 1,5 раза до 2,2 млн тонн, овощей – на 9,2% до 705,1 тыс. тонн.

Кроме того, на конец ноября в сельхозорганизациях имелось 53,95 тыс. тонн мяса (на 15% меньше), в том числе 1,333 тыс. тонн говядины (почти в три раза меньше), 5,2 тыс. тонн свинины (на 9,9% больше). Запасы мяса птицы снизились на 13,8%, до 47,06 тыс. тонн.