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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Минэнерго РФ планирует в январе-феврале провести отбор для новой генерации в Сибири

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ планирует в январе-феврале 2024 года провести конкурсный отбор новой генерации для Сибири, сообщил журналистам в воскресенье глава ведомства Николай Шульгинов.

"Январь-февраль", - ответил он на соответствующий вопрос, подтвердив, что будет отдано предпочтение российскому оборудованию.

Ранее правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики утвердила параметры отбора новой генерации для Сибири, где прогнозируется дефицит в размере 1,225 ГВт, доходность составит 12%, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами обсуждения, и подтверждали в аппарате курирующего отрасль вице-премьера РФ Александра Новака.

Сообщалось также, что предельный capex был утвержден на уровне 423 тыс. руб. за 1 кВт. Таким образом, стоимость строительства станции на 1,225 ГВт может достигать 518,175 млрд рублей.

Сибирь ранее была упомянута в числе будущих дефицитных регионов в схеме и программе развития электроэнергетических систем. Кроме нее, речь идет об ОЭС Юга (1,29 ГВт) и Востока (1,94 ГВт), где также предполагается провести соответствующие отборы новой генерации.

Минэнерго РФ Николай Шульгинов Сибирь
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