"Дочка" "Норникеля" отменила третий тендер на техперевооружение газопровода Мессояха-Норильск

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - АО "Норильсктрансгаз" (дочерняя компания ПАО "ГМК "Норникель") отказалось от проведения тендера на техническое перевооружение участка магистрального газопровода (МГ) Мессояха-Норильск от Мессояхского газового месторождения до левого берега реки Большая Хета (приток Енисея).

Согласно материалам, размещенным на сайте госзакупок, данное решение было принято в связи с "отсутствием разработанной рабочей документации на момент проведения закупочной процедуры".

"Норильсктрансгаз" пытается найти подрядчика на техперевооружение МГ Мессояха-Норильск с конца июня текущего года. Первый тендер с начальной ценой контракта 5,051 млрд рублей был отменен на следующий день после его публикации, второй – с начальной ценой 5,573 млрд рублей – был признан несостоявшимся в начале сентября. Третий тендер был опубликован в конце ноября, стартовая цена выросла до 6,214 млрд рублей.

В рамках контракта подрядчику необходимо выполнить комплекс работ на участках общей протяженностью от 33 до 35 км.

Согласно последней редакции контракта, реализация должна была осуществляться в два этапа: техперевооружение участка МГ от нулевого до 35 км – до 30 августа 2025 года, участка от 35 до 68 км – до 15 сентября 2026 года.

В рамках обоих этапов работ должны быть заменены существующие разрушенные деревянные, железобетонные и металлические сваи (за исключением ранее замененных свай по проекту "Газ-2"), полностью заменен трубопровод, фасонные части, крановые узлы и средства КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика) и трубы манифольда, установленные на магистрали. При проведении работ также необходимо восстановить проектное высотное положение трубопровода.

МГ Мессояха-Норильск введен в эксплуатацию в 1970 году. Его протяженность составляет 263 км.

Геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородов на Мессояхском участке недр на Таймыре занимается АО "Норильскгазпром". Лицензия была выдана компании в 2006 году и действует до 31 декабря 2060 года.

АО "Норильсктрансгаз" создано в ноябре 2016 года путем выделения из АО "Норильскгазпром", специализируется на транспортировке газа для потребителей в Норильском промышленном районе (Красноярский край). Система газоснабжения на этой территории является региональной и не имеет выхода в единую систему газоснабжения России.