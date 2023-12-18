Японская Nippon Steel купит американскую US Steel за $14,1 млрд

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Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейший японский сталепроизводитель Nippon Steel купит американскую United States Steel Corp. (US Steel) примерно за $14,1 млрд, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Nippon Steel выплатит денежные средства в размере $55 за каждую акцию US Steel. С учетом долга стоимость сделки составит $14,9 млрд, ее закрытие ожидается в третьем квартале 2024 года.

По информации СМИ, интерес к покупке US Steel ранее также проявляли Cleveland-Cliffs, Esmark и ArcelorMittal.

US Steel образована в 1901 году при участии финансиста Джона Пирпонта Моргана и сталепромышленника Эндрю Карнеги и сыграла важную роль в индустриализации Штатов в XX веке. Она уже не относится к числу крупнейших американских компаний, но остается одним из ведущих сталепроизводителей. Ее основными клиентами являются автомобильные компании, производители бытовой техники и упаковки для пищевых продуктов.

Акции US Steel растут в цене на 28% в ходе предварительных торгов в понедельник.