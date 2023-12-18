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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

РЖД утвердили программу облигаций на 463 млрд рублей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" утвердил программу облигаций серии 003Р объемом 463 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия.

В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 25 марта 2031 года.

У РЖД есть три зарегистрированных программы облигаций: две программы биржевых бондов - на 2,7 трлн рублей и 80 млрд рублей, а также программа классических облигаций на 370 млрд рублей, в рамках которой размещаются выпуски бессрочных бондов (337 млрд рублей в рамках программы уже реализованы).

В настоящее время в обращении находятся 32 выпуска биржевых облигаций РЖД на 566 млрд рублей и 19 выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 497,2 млрд рублей.

РЖД
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