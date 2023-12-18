Совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму на 2024 г. в 1,275 трлн рублей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "РЖД" утвердил финансовый план и инвестиционную программу на 2024 г.

По сообщению РЖД, инвестпрограмма в 2024 г. составит 1 трлн 275,4 млрд рублей, в том числе инвестиции в развитие инфраструктуры Восточного полигона - 366 млрд рублей.

Погрузка на сети РЖД в 2024 г. запланирована на уровне 1 млрд 265,4 млн тонн, что на 1,7% должно превысить показатели 2023 г., грузооборот вырастет на 3,4% - до 3 трлн 431,3 млрд тонно-км.

Эти показатели были представлены на заседании правительства в ноябре.

"Средства пойдут на решение масштабных задач. Около половины из них будет направлено на создание магистральной инфраструктуры. Продолжится реализация проекта Восточного полигона, который включает БАМ и Транссиб, что поможет дальнейшему росту провозной способности в рамках международных коридоров. Также в планах развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов. Треть финансирования предусмотрена на обновление и ремонт железнодорожных путей, мостов, тоннелей, станций и вокзалов", - говорил тогда премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее также сообщалось, что инвестпрограмма РЖД на 2023 г. была увеличена с 1,1 трлн до 1,19 трлн рублей.