Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 18 декабря

"Ъ" сообщил о возможной продаже российских заводов Bosch турецкому инвестфонду

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Немецкий производитель бытовой техники Bosch ведет переговоры о продаже российских заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом с турецким инвестфондом Can Holding, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на учредителя компании-производителя бытовой техники Jacky's Гусейна Иманова, а также ряд источников в отрасли.

Переговоры Bosch с Can Holding находятся в финальной стадии, сказал изданию Иманов и источники на рынке бытовой техники. По информации "Коммерсанта", условия сделки не предполагают обратного выкупа; она проходит одобрение ФАС.

Источник, знакомый с ходом переговоров, уточнил газете, что Can Holding планирует начать в РФ производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами (Awox, Seikon, Telefox и Energia и другие), а также предоставлять мощности в качестве контрактного производства другим вендорам.

Летом стало известно, что основным претендентом на заводы Bosch в Стрельне стал китайский Hisense, но детали не разглашались, пишет газета. По словам одного из источников "Коммерсанта", Bosch "был готов расстаться с заводом за $20 млн, однако фонд предложил даже больше".

ООО "БСХ Бытовые приборы" (российское юрлицо Bosch) в марте 2022 года сообщило о приостановке производства в РФ. Компания работала в стране с 1994 года, выпуская более 1 млн холодильников и стиральных машин в год и организуя сервис для марок Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2022 году выручка ООО упала в 2,5 раза - до 19,5 млрд рублей.

Bosch
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Володин заявил, что ушедшие из РФ западные компании оставили в стране $103 млрд

Цена нефти Brent превысила $78 за баррель

Офертам мажоритариев ПАО в правительстве подготовили новые правила

"АльфаСтрахование" и Росфинмониторинг попали в санкционный список ЕС

Рыбный союз предложил обнулить пошлины на импорт в Россию некоторых видов рыбы

Рыбный союз предложил обнулить пошлины на импорт в Россию некоторых видов рыбы

Ритейлерам предложили ограничить наценки на яйца по долгосрочным договорам

Ритейлерам предложили ограничить наценки на яйца по долгосрочным договорам

Запрет на оплату резидентами РФ без разрешения ЦБ долей в инокомпаниях продлен на 2024 год

Запрет сделок "недружественных" нерезидентов без спецразрешения продлен на два года

Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженных углеводородных газов из России

Путин продлил действие запрета на продажу нефти и нефтепродуктов по price cap

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });