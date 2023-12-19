Троценко вышел из числа владельцев проекта Сырадасайского месторождения угля

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Роман Троценко вышел из уставного капитала ООО "Карбон", которое через ООО "Группа "Арктик энерджи" владеет ООО "Северная звезда", реализующим проект по освоению Сырадасайского угольного месторождения на Таймыре.

По данным ЕГРЮЛ, новым бенефициаром "Карбона" со 100% в уставном капитале 18 декабря стал Александр Орехов. До этого с июня 2019 года единственным владельцем "Карбона" являлся владелец холдинга AEON Троценко.

"Карбону" принадлежит 70% ООО "Группа "Арктик энерджи" (еще 30% - у ООО "Искра", принадлежащего хакасским бизнесменам Анатолию Чаптыкову и Клавдии Чебодаевой). "Арктик энерджи" в свою очередь на 100% владеет "Северной звездой".

Орехов также является бенефициаром ООО "Объединенная арктическая компания", которой подконтрольны 16 других различных юрлиц, занимающихся добычей бурого угля или антрацита, все они зарегистрированы в Московской области. Других данных о бизнесмене в открытом доступе нет.

"Северная звезда" реализует проект по освоению Сырадасайского месторождения угля, расположенного в 110 км юго-восточнее поселка Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд тонн. Проект включает в себя создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры. Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 45 млрд рублей до 2025 года. Ранее предполагалось, что в целом объем инвестиций в проект превысит 100 млрд рублей.