НТБ с 9 января расширит базу расчета биржевого индекса пшеницы

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа") с 9 января 2024 года расширяет базу расчета индекса пшеницы на условиях поставки CPT Новороссийск, сообщается в пресс-релизе биржи.

Это будет сделано "на фоне роста объемов операций на биржевых товарных аукционах по закупке пшеницы". "В базу расчета биржевого индекса пшеницы войдут результаты торгов на аукционах, проводимых двумя трейдинговыми компаниями, входящими в группы крупных российских экспортеров, – "ОЗК трейдинг" (входит в группу ОЗК - ИФ) и "Деметра трейдинг" (входит в "Деметра-Холдинг" - ИФ), что придаст этому ценовому индикатору дополнительную репрезентативность и надежность. В настоящее время индекс формируют только аукционы компании "ОЗК трейдинг", - говорится в сообщении.

Решение о расширении базы расчета индекса пшеницы принято в соответствии с рекомендациями экспертного совета по индексам рынка агропродукции.

С 9 января 2024 года в перечень аукционов на покупку пшеницы, входящих в базу расчета индекса, включаются аукционы на покупку пшеницы 4 класса (протеин 12,5%), заказчиками которых являются ООО "ОЗК трейдинг" и ООО "Деметра трейдинг".

НТБ рассчитывает биржевой индекс пшеницы с мая 2022 года. Он отражает стоимость тонны пшеницы с поставкой на базисе CPT Новороссийск, определяемую по итогам торговой сессии на товарных аукционах биржи.