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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

"Транснефть" сообщила, что Чехия и Словакия хотят сохранить поставки нефти РФ

Две страны обратились по этому вопросу к властям ЕС, заявил президент компании Николай Токарев

"Транснефть" сообщила, что Чехия и Словакия хотят сохранить поставки нефти РФ
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Чехия и Словакия по-прежнему хотят получать российскую нефть, обратились по этому вопросу в Евросоюз.

"И Чехия, и Словакия обратились сейчас в Брюссель с просьбой сохранить эти объемы поставок российской нефти, потому что у них реально нет возможности получать нефть в других источниках", - сообщил президент "Транснефти" Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия 24".

"У чехов есть немножко (поставок нефти - ИФ) со стороны Триеста через другой нефтепровод, но в целом без нашей нефти они просто не смогут существовать", - уточнил он.

Николай Токарев Транснефть Словакия Чехия ЕС
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