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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Bridgestone продает российские активы группе S8 Capital

Bridgestone продает российские активы группе S8 Capital
Фото: Дмитрий Сандимиров/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Японский концерн Bridgestone продает свои российские активы российской диверсифицированной холдинговой компании S8 Capital, говорится в пресс-релизе концерна.

Сделка по продаже завода в Ульяновске, офиса продаж в Москве получила все необходимые одобрения регулирующих органов.

Bridgestone присутствует в России с 1998 года, на ее подразделениях в России было занято около 1 тыс. человек.

Группа S8 Capital в мае 2023 года приобрела российские шинные активы германской Continental (завод-производитель шинной продукции в Калужской области мощностью до 4 млн шин в год и компанию-дистрибьютора готовой продукции) и российского производителя шин Cordiant с тремя предприятиями в Омске и Ярославле. Ранее, в апреле, S8 Capital завершила сделку по приобретению российских активов германского концерна Bosch в Энгельсе (Саратовская область).

Bridgestone в марте 2022 года приостановил производство автомобильных шин в Ульяновске, поставки в Россию и инвестиции. Концерн заявил о продолжении выплаты заработной платы во всех своих подразделениях в России.

Bridgestone начал производить шины в Ульяновске в мае 2017 года. Мощность предприятия – до 2 млн шин в год, объем инвестиций в проект составил 12,5 млрд рублей.

Японская Bridgestone Corp. – крупнейший в мире производитель шин. Представительства компании находятся в 40 странах.

Bridgestone S8 Capital
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