БКС прогнозирует "затишье" на российском рынке акций до середины лета 2024 года

Далее аналитики ожидают роста за счет дивидендов и снижения ставки

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивный взгляд на российский рынок акций на горизонте 12 месяцев, говорится в стратегии инвесткомпании на будущий год. При этом до конца второго квартала 2024 года аналитики предполагают "затишье" на рынке из-за высокой ключевой ставки Банка России.

"Сейчас это большой сдерживающий фактор. Так, по итогам нашего опроса розничных инвесторов более 40% респондентов ответили, что планируют перевести 20% и более своих вложений из акций в облигации или депозиты. Этот процесс явно будет подстегиваться повышением ставки ЦБ РФ до 16%. На этом фоне мы не ожидаем большого изменения рынка до конца второго квартала", - пишут они.

Однако в дальнейшем эксперты ждут роста: возможна поддержка от дивидендов и снижения ставок.

"Дивидендный сезон должен начаться в течение второго квартала с доходностью за период годовых дивидендов на уровне 11%, существенная часть которых будет реинвестирована в рынок. Ждем снижения ключевой ставки с конца второго квартала и до уровня 10% к концу года, что также поддержит российский рынок акций, особенно в свете высокой чувствительности инвесторов к ставке", - отмечается в обзоре.

Целевое значение индекса МосБиржи на конец 2024 года снижено аналитиками из-за более крепкого рубля на 7%, до 4000 пунктов с дивидендами и общим потенциалом роста 32%, и до 3650 пунктов (потенциал роста 21%) без дивидендов.

По итогам 2023 года в БКС ожидают курс рубля на уровне 90,9 рубля/$1, но в 2024 году он продолжит укрепляться, считают в инвесткомпании.

"Средний курс рубля в 2024 году составит 86,6 рубля/$1, что несколько хуже уровня 2023 года (85,1 рубля/$1), но волатильность значительно снизится. Дополнительную поддержку окажет обязательная продажа валютной выручки: соответствующий указ действует до апреля 2024 года, но мы ожидаем, что ограничения сохранятся с меньшим порогом продаж и не столько укрепят рубль, сколько снизят его волатильность и смягчат динамику предложения валюты на внутреннем рынке", - делятся мнением эксперты.

Недооценка рынка остается существенной, покрывая риски.

Например, P/E индекса (отношение капитализации к прогнозной прибыли на следующие 12 месяцев) находится на уровне 4,4х, что на 28% ниже исторически средних показателей за 2013-2021 годы. "Такой дисконт, по сути, приведет к более высокой дивидендной доходности и неплохому потенциалу восстановления оценок", - считают аналитики. "Переход российской экономики к росту должен стать еще одним фактором переоценки рынка, в то время как риски выглядят достаточно контролируемыми, особенно в части геополитических ограничений", - добавляют они.

Как отмечают эксперты, одной из тенденций российского рынка за последние полгода стал большой поток размещений акций, но это "палка о двух концах".

"В размещениях наблюдается очень большой фактор спекулятивности, потому что многие компании, которые выходят на биржу, зачастую не имеют аналогов, и сложно "зацепиться" с точки зрения оценки, сколько должна стоить та или иная компания. Пример, где можно "пощупать" какую-то оценку - "Южуралзолото". Это компания, у которой есть сопоставимые интересные аналоги, с которыми можно провести сравнение - "Полюс", Polymetal. Или, например, Совкомбанк", - поясняют они.

"Поток будущих размещений может быть еще выше, например, до 15 компаний обсуждают сделки по размещению своих акций. И у этой тенденции мы видим два аспекта. С одной стороны, это указывает на большую зрелость рынка и готовность инвесторов участвовать. С другой стороны, такой поток желающих продать акции может вызывать подозрение в некоторой локальной перегретости рынка. Кроме того, разброс доходности от участия в размещениях относительно высокий", - говорится в отчете.