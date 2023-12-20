"Транснефть" прогнозирует рост перевалки через "Козьмино" в 2024 г. до 46 млн т

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Транснефть" в 2024 году планирует увеличить перевалку нефти в порту Козьмино до 46 млн тонн по сравнению с 42,6 млн тонн в 2023 году.

"Востребованность (нефти по системе Восточная Сибирь - Тихий океан - ИФ) высокая, потому что на Тихом океане нефть продается с большой премией по отношению, ну скажем, к Балтике. И многие были бы заинтересованы, конечно, направлять в сторону Тихого океана свои ресурсы для реализации на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал президент "Транснефти" Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия 24".

"В следующем году, понимаем это и просчитываем, будет 46 млн тонн в Козьмино", - уточнил он.