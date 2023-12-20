Участник бумажной отрасли решил построить автозавод под Новосибирском

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Бизнесмен Константин Подшивалов планирует построить в Новосибирской области завод по выпуску грузового автотранспорта, инвестиции в проект оцениваются в 20 млрд рублей.

Инвестиционный совет региона в среду одобрил этот проект, предприятие расположится в районе поселка Садовый под Новосибирском, сообщил корреспондент "Интерфакса" с заседания совета.

"Инвестиции в проект оцениваются в районе 20 млрд рублей в сегодняшних ценах, инвестиции у нас предполагаются до 2030 года", - заявил Подшивалов.

Согласно проекту, завод будет производить автомобили грузоподъемностью от 2 до 12 тонн из российских и импортных, в частности, китайских комплектующих. Разместить производство планируется на участке 17 га.

"Первая очередь – это строительство цехов по производству рам, кабин, сборочного цеха. Таким образом, в 2027 году мы планируем выпускать первые модели автомобилей, это будет пятитонный грузовик", - сказал бизнесмен.

В дальнейшем, продолжил он, планируется локализовать на заводе производство и комплектующих, возможно производство гибридных автомобилей.

"К 2029 году планируем 23 млрд (рублей - ИФ) выручку, 3 млрд рублей – прибыль", - сказал он, добавив, что выпуск автомобилей возможен в объеме более 500 штук в год.

Инвестором проекта выступит АО "Финсиб", гендиректором которого, по данным ЕГРЮЛ, выступает Подшивалов.

Проекту будет оказана поддержка в части присоединения к инженерной инфраструктуре, включение в госреестр инвестпроектов Новосибирской области, предоставление земельного участка без торгов.

"Проект поддержан", - сказал губернатор Андрей Травников.

В настоящее время бизнес Подшивалова связан с полиграфией и торговлей канцелярскими товарами. По данным ЕГРЮЛ, он является владельцем новосибирского ООО "Офис-Лидер", оказывающего полиграфические услуги.

АО "Финсиб", которое он возглавляет, это торгово-производственная компания с головным офисом в Новосибирске, имеющая бумажные склады в 23 городах России – от Москвы до Владивостока, а также сбытовые подразделения в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге. "Финсиб" развивает интернет-магазин и розничную торговую сеть "Алекс Вилл" в Новосибирске. Данные о владельцах "Финсиб" не публикует.

"Финсиб" по итогам 2022 года получил выручку в размере 10,4 млрд рублей и чистую прибыль – 0,5 млрд рублей, "Офис-Лидер" – 526 млн рублей и 15 млн рублей соответственно.