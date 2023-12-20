Global Ports может вложить 100 млрд рублей в расширение терминала в Приморье

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Cтивидорный холдинг Global Ports (входит в группу "Дело") может вложить около 100 млрд рублей в проект расширения терминала "Восточная стивидорная компания" (ВСК, расположена в порту Восточный в Приморском крае).

Об этом говорится в презентации компании, представленной в ходе I промышленно-инвестиционного форума Приморья.

"Наша пропускная способность на данный момент - 700 тысяч TEU, она ограничена мощностью железной дороги "Российских железных дорог". Если говорить про мощность самого терминала, то мы уже сейчас в состоянии перегружать более миллиона TEU, но так как 90%, а то и 94% всего грузопотока у нас уходит по железной дороге, то мы вынуждены ограничивать нашу мощность. И для того, чтобы расшить это узкое место, и был запущен проект", - сказал управляющий директор ООО "ВСК" Илья Долгий, выступая на форуме.

Он напомнил, что плановый показатель мощности после ввода новой части терминала к середине 2030-х годов - 1,7 млн TEU.

"Всего мы способны будем переваливать 1,7 млн TEU. Там есть запас мощности, мы можем до 2 млн TEU дойти. Но этот уровень будет достигаться только в том случае, если будет складываться соответствующая ситуация, когда будет груз, и когда РЖД будут способны вывезти этот груз", - отметил Долгий.

Существующий терминал занимает 77 га, его планируется модернизировать - в 2025 году, его мощность вырастет на 18,6% - до 830 тысяч TEU. При этом ВСК планирует уйти от автоконтейнеровозов, целиком перейдя на крановую технологию, для этого стивидор приобрел в Китае 9 новых кранов. Для строительства второй очереди терминала компания годом ранее купила еще 47 га. Проект предполагает строительство двух глубоководных причалов совокупной протяженностью 600 метров, глубиной 17,5 метра. Складские мощности также вырастут - единовременное хранение достигнет 80 тысяч TEU (сейчас - 38 тысяч TEU).

"Ради чего этот проект задумывался? На площадке будет построен железнодорожный фронт, который будет в себя включать грузовые, отправочные, сортировочные пути, ремонтное депо. То есть по сути мы построим маленькую станцию внутри терминала. Тем самым мы значимо увеличим пропускную способность нашего логистического узла Находка-Восточная, за счет того, что построим свою инфраструктуру необщего пользования. Помимо этого, планируем вкладывать в инфраструктуру общего пользования - в станцию Находка-Восточная, в пути, соединяющие ее районные парки с ней самой. Это позволит в совокупности получить те почти 2 млн TEU, о которых я сказал", - пояснил Долгий.

В настоящее время идет проектирование строительства второй очереди. Работы на новой территории будут вестись в три этапа.

"Зачем мы это делаем? В первую очередь, нам нужно создать запас портовых мощностей. Как показал 2020 год с его ледяным дождем, 2021 год с ковидом и 2022 год со специальной военной операцией, порты - во всяком случае наш - не были готовы справиться с тем разовым, пиковым, внезапным и очень быстрым ростом грузооборота. Чтобы не повторять этой ситуации, мы приняли решение заранее готовиться к возможному пиковому росту", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Global Ports планирует вложить 31 млрд рублей в 2023-2025 годах в старт проекта по расширению существующего терминала в Приморье. Для этого компания получила статус резидента Свободного порта Владивосток (СПВ). Кроме того, компания приобрела соседнюю с терминалом территорию площадью 47 га для строительства новых мощностей. Предполагалось, что они будут расширены в 2,5 раза с нынешних 700 тыс. до 1,7 млн TEU.

Global Ports - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии - в Хельсинки и Котке (под управлением Multi-Link Terminals Oy, СП Global Ports и CMA Terminals).