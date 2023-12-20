"Мегафон" стал владельцем провайдера коротких телефонных номеров GetStar

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" стало владельцем 100% компании ООО "Гетстар", которое работает под брендом GetStar и является провайдером коротких телефонных номеров. Согласно данным ЕГРЮЛ, "Мегафон" консолидировал ООО 19 декабря.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", до мая 2023 года "Гетстар" принадлежала кипрской Yemyem Services Ltd, весной владельцем ООО стала зарегистрированная в ОАЭ Starcom.

"Мы регулярно приобретаем активы, которые комплементарны нашему основному бизнесу. Сделка по покупке "Гетстар" полностью вписывается в эту стратегию. Для нас "Гетстар" - давний партнер, с которым мы реализуем целый ряд проектов по предоставлению бизнесу услуги коротких номеров. Уверены, что наличие этой экспертизы в периметре "Мегафона" укрепит корпоративный сегмент телеком-бизнеса компании", - пояснили "Интерфаксу" цель сделки в пресс-службе "Мегафона", не раскрыв сумму.

ООО "Гетстар" зарегистрировано в 2013 году в Москве. В 2022 году выручка компании составила 125,9 млн рублей, чистый убыток - 10,9 млн рублей.

На сайте компании говорится, что GetStar работает в сотрудничестве с ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ПАО "Вымпелком", Tele2 и Yota, а в числе ее клиентов - "Аэрофлот", Газпромбанк, "Автодор - платные дороги", Metro, "Л'Этуаль", Райффайзенбанк.