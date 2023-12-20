Карельский завод автокомпонентов "АЕК" возобновил работу после простоя

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Завод автокомпонентов ООО "АЕК" (Карелия), входящий в финскую PKC Group, возобновил работу после годового простоя, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем телеграм-канале.

"Потребовалось время, чтобы найти новых партнеров и рынки сбыта (. . .) Удалось привлечь нового заказчика к партнерству с заводом. Сегодня здесь выпускают электрические жгуты для нашего автопрома", - написал он.

На предприятии задействованы 160 специалистов. В перспективе предполагается расширение портфеля заказов и увеличение числа работников.

"АЕК" приостановила производство автокомпонентов в конце 2022 года в связи с прекращением поставки сырья и отгрузки продукции. В начале февраля текущего года со ссылкой на республиканское управление труда и занятости сообщалось о массовом сокращении персонала на карельском предприятии: предполагалось уволить 717 человек, в результате чего численность работников ООО уменьшилось бы более чем в 4 раза – до 228 человек.

ООО "АЕК" расположено в городе Костомукша, выпускает электропроводку для грузовиков.

PKC Group производит автокомпоненты (в том числе электронику и кабели) для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, строительной, сельскохозяйственной и другой спецтехники. С 2017 года PKC является частью индийской Motherson Group, которая работает в 41 стране.