Дефицит счета текущих операций США в III квартале снизился на 7,6%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале сократилось на $16,5 млрд (7,6%) и составило $200,3 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, во втором квартале дефицит составил $216,8 млрд, а не $212,1 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения дефицита до $196 млрд, по данным Trading Economics.

Дефицит счета текущих операций в третьем квартале составил 2,9% ВВП США против 3,2% во втором квартале. Пиковая отметка в 6,3% ВВП была зафиксирована в четвертом квартале 2005 года.

Снижение отрицательного сальдо счета текущих операций обусловлено, главным образом, сокращением дефицита в торговле товарами, отмечают в Минторге.

Совокупный показатель экспорта товаров и услуг, а также доходов, полученных от иностранных резидентов, в минувшем квартале увеличился на $33 млрд, до $1,18 трлн. Импорт товаров и услуг, а также суммы выплат иностранным резидентам, повысились на $16,5 млрд, до $1,38 трлн.