Рубль в среду умеренно подешевел к основным валютам

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Доллар, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам среды; рубль упал к бивалютной корзине на фоне отсутствия ярких новостных поводов, способных поддержать его укрепление.

Курс доллара составил 90,97 руб. в 19:00, что на 62,25 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,66 руб., подорожав на 58,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 60,68 копейки, до 94,88 руб. Курс китайского юаня подрос на 7,8 копейки - до 12,74 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к основным мировым валютам по итогам среды, ранее в ходе торгов он несколько раз переходил от минуса к плюсу на фоне отсутствия стимулов к более выраженным движениям. Участники рынка продолжали анализировать поступающие новости, однако в последние торговые дни года большинство из них почти не оказывают влияния на динамику валютных пар.

Поддержку рублю оказывает подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий четверг, 28 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду умеренно подешевела к доллару и евро. "Поддержку рублю может оказывать дорожающая нефть - цена ближайшего фьючерса на Brent на бирже ICE в среду впервые с 1 декабря превысила $80 за баррель. Исходя из риторики представителей ЦБ по итогам заседания на прошлой неделе, можно сделать вывод, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики близок к завершению или завершен. Тем не менее, опубликованные на этой неделе результаты опроса "инФОМ" о росте инфляционных ожиданий населения в декабре сразу на 2 п.п. - до 14,2%, что является максимумом с марта 2022 года, - увеличивают риски того, что текущие 16% не будут пиковым значением для ключевой ставки в следующем году. Впрочем, следующее заседание ЦБ состоится лишь 16 февраля, до этого момента динамика инфляционных ожиданий может нормализоваться, а статистика по инфляции указать на отсутствие необходимости дальнейших ужесточений", - говорит Беспалов.

"Российская валюта торгуется вблизи уровня 91 руб. по отношению к доллару США. Рубль локально снижается. Это может происходить на фоне роста спроса на валюту со стороны импортеров и в преддверии туристического сезона. Однако в ближайшее время котировки дополнительно могут поддержать российские экспортеры, которые будут реализовывать часть выручки перед налоговым периодом", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

"Боковая динамика рубля постепенно переходит в нисходящую, поскольку, несмотря на разнонаправленные движения его курса, почти каждую сессию обновляются недельные минимумы. Это отражает традиционный для конца года повышенный спрос на иностранную валюту. Правда, пока его удается обеспечить необходимым предложением, что удерживает рубль от более быстрого ослабления. Дополнительную поддержку ему оказывает подготовка налоговых платежей экспортеров, которые состоятся на следующей неделе", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Подъем нефтяных котировок замедлился вечером в среду после публикации данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 составляет $79,82 за баррель, что на 0,89% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,03%, до $74,75 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,909 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны в среду. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,283 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,686 млн баррелей за неделю, которая завершилась 15 декабря.

Между тем поддержку котировкам на этой неделе оказывают участившиеся атаки на суда в Красном море. США и их союзники изучают вопрос, стоит ли атаковать формирования хуситов из-за угроз морским путям, написал Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. В результате многие компании начали пользоваться обходными путями для транспортировки грузов, и стоимость транспортировки и страхования судов существенно возросла.

Экспорт нефти по системе "Транснефти" в 2023 году снизится на 4-5% в связи с исполнением Россией обязательств в рамках сделки ОПЕК+, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" президент "Транснефти" Николай Токарев.

"Мы свои обязательства выполняем, за счет этого происходит вот такое небольшое перераспределение объемов в пользу переработки на внутреннем рынке", - сказал он.

По его словам, в то же время поставки на внутренний рынок выросли на 4%, и в целом поставки нефти по системе компании остались на уровне 2022 года.

Экспорт нефтепродуктов в текущем году увеличился на 13%, добавил Токарев. "Ситуация стабильная, понятная, цифры говорят сами за себя", - отметил глава компании.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 декабря на 31,86 копейки, до 90,4056 руб., и увеличил курс евро на 47,16 копейки, до 99,048 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 28,51 копейки по отношению ко вторнику и составил 90,4087 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 37,53 копейки и составил 90,5201 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 512,931 млн, из которых $509,611 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 003,32 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 31,4 копейки, до 98,9794 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 50,16 копейки, до 99,1397 руб. Объем торгов евро составил EUR516,866 млн, из которых EUR182,301 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR334,565 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 декабря опустилась на 21 базисный пункт - до 15,5% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду относительно вторника на 2 базисных пункта - до 15,15% годовых, на 3 месяца - повысилась на 4 базисных пункта, до 14,17% годовых, на 6 месяцев - увеличилась также на 4 базисных пункта, до 12,02% годовых.