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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов на Московской бирже

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и юань почти не меняются на Московской бирже утром в понедельник, рубль не демонстрирует ощутимых изменений под влиянием разнополярных факторов: негатива на мировых рынках капитала и постепенной активизации экспортеров.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,05 руб./$1 (+8,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 64,44 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,1 коп. - до 12,73 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА, постепенная подготовка экспортеров к налоговым платежам способствует укреплению рубля, однако рост нацвалюты сдерживает пессимизм на глобальных рынках в отношении рисковых активов и снижение нефтяных котировок.

Росстат сообщает о замедлении инфляции с 12 по 18 декабря до 0,18% с 0,20% на неделе с 5 по 11 декабря. С начала месяца рост цен в РФ к 18 декабря составил 0,45%, с начала года - 7,12%.

В 2022 году с 1 декабря была проведена индексация тарифов ЖКХ, поэтому в первую неделю декабря недельная инфляция резко скакнула - более чем на 0,5%. В этом году индексации тарифов ЖКХ с 1 декабря не было (она пройдет с 1 июля 2024 года), поэтому не было и "тарифного скачка" цен. В результате годовая инфляция после ожидаемого замедления в начале декабря, во второй половине месяца также предсказуемо стала ускоряться.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 15 декабря принял ожидаемое решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 16% годовых. ЦБ при этом сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

В декабрьском пресс-релизе также осталась фраза о необходимости поддержания жесткой политики для того, чтобы вернуть инфляцию к таргету ЦБ. Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год - сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год увеличило до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2023 году составляет 7,7% (вырос с 7,2% по опросу в начале ноября), по инфляции в 2024 году - 5,2% (вырос с 5,1%).

Цены производителей промышленных товаров в РФ в ноябре 2023 года снизились на 0,1% после роста на 2% в октябре, сообщил в среду Росстат. За одиннадцать месяцев 2023 года цены промпроизводителей в РФ выросли на 23,0%.

Нефтяные цены снижаются на сигналах об увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,909 млн баррелей. Об этом говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,283 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,37 за баррель, что на 0,41% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,90 за баррель, что на 0,43% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник торгуются с негативной динамикой: китайский CSI 300 сократился на 0,48%, японский Nikkei 225 потерял 1,64%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,26%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,73%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,43%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 уменьшился на 1,47%.

Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в среду после внушительного ралли в предыдущие сессии, инвесторы отреагировали на статданные и слабые квартальные отчетности крупных компаний. До этого индексы росли девять сессий подряд.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале сократилось на $16,5 млрд (7,6%) и составило $200,3 млрд, сообщило в среду министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале дефицит составил $216,8 млрд, а не $212,1 млрд, как было объявлено ранее.

Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 110,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board. Согласно пересмотренным данным, ноябрьское значение индекса составило 101 пункт, а не 102 пункта, как сообщалось ранее.

Продажи на вторичном рынке жилья в ноябре увеличились на 0,8% относительно предыдущего месяца и составили 3,82 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Рост показателя зафиксирован впервые за 6 месяцев.

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