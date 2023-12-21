МТС запустит производство базовых станций 4G/5G на мощностях томского "Микрана"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Входящее в ПАО "МТС" ООО "Иртея" (до 2022 года ООО "МТС Электроника") в 2024 году планирует запустить производство базовых станций 4G и 5G на мощностях томского АО "НПФ "Микран" (Томск), рассказал "Коммерсанту" рассказал "Ъ" гендиректор "Иртеи" Дмитрий Лаконцев.

Предполагается, что следующем году "Иртея" и "Микран" выпустят 1 тысячу базовых станций, а к 2025 году планируют довести объемы производства до 5-10 тысяч станций ежегодно. Тестирование оборудования на сетях начнется уже в первом полугодии 2024 года преимущественно в Москве и Подмосковье.

"Интерфакс" пока не получил комментарий "Микрана" об объеме инвестиций в проект и роли томской компании в производстве.

НПФ "Микран" производит широкий спектр радиоэлектронного оборудования, от радиорелейных станций до СВЧ-электроники и монолитных интегральных схем.