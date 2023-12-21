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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Темпы роста ипотеки в ноябре составили 2,8%, почти не изменившись к октябрю

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российские банки, по предварительным данным, в ноябре замедлили рост ипотечного портфеля до 2,8% с 2,9% в октябре, что все еще остается значительным уровнем, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Рост портфеля с начала года составил уже 30,6%, что выше аналогичного показателя 2021 года (23,7%), когда был зафиксирован предыдущий рекорд по объему выдач ипотеки.

Рост ипотеки все еще стимулируют льготные программы. Иногда они комбинируются с поддержкой от банков и застройщиков, которые стремятся продать больше жилья до конца года. В условиях инфляционных ожиданий высокий спрос на недвижимость сохраняется, сказано в обзоре.

Объем кредитов в ноябре составил 726 млрд руб., что немногим ниже результата октября (770 млрд руб.). Выдачи ипотеки с господдержкой в ноябре практически не изменились, составив 540 млрд руб. Выдачи по "Семейной ипотеке" выросли до 241 млрд руб. против 235 млрд руб. в октябре. По "льготной" ипотеке было выдано 233 млрд руб. против 241 млрд руб. в октябре. Выдачи рыночной ипотеки сократились на 19% до 186 млрд с 229 млрд руб. в октябре, что связано с ростом ставок.

Сокращение выдач при неизменном темпе роста портфеля говорит о снижении погашений, в том числе досрочных. Вероятно, некоторые заемщики, у которых есть свободные средства, предпочитают размещать их на депозитах под высокие ставки, а также больше тратят на потребление в конце года, отмечает ЦБ.

ЦБ РФ
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