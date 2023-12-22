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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Юань в ноябре вышел на четвертое место среди мировых валют, оттеснив иену

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Доля юаня в международных расчетах в ноябре достигла 4,61%, в результате китайская нацвалюта поднялась на четвертое место в мировом рейтинге впервые с января 2022 года, по данным расчетной системы SWIFT.

В октябре доля составляла 3,6%.

Между тем доля иены сократилась с 3,91% до 3,41%, японская нацвалюта опустилась на пятую позицию.

Использование доллара США в мире снизилось с 47,25% в октябре до 47,08% в ноябре, евро - с 23,36% до 22,95%, фунта стерлингов - с 7,33% до 7,15%. Эти валюты занимают первые три места по доле в глобальных расчетах.

В топ-10 входят также канадский, австралийский, гонконгский и сингапурский доллары, а также тайский бат. Доля каждой из этих валют превышает 1%.

SWIFT юань доллар евро фунт йена
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