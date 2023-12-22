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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,6% на торгах в пятницу

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу вырос вместе с котировками нефти (Brent подорожала до $79,5 за баррель) и фондовыми индексами в США; индекс МосБиржи протестировал рубеж 3100 пунктов, но не смог его удержать из-за приостановки ослабления рубля.

Лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе с акциями Сбербанка, подогретыми заявлениями главы банка Германа Грефа о прибыли и дивидендах.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,6% и составил 3092,58 пункта (максимум сессии - 3102,75 пункта), индекс РТС вырос на 0,5% до 1057,58 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,2%.

Доллар к 18:50 дешевел на 4 копейки, до 92,12, утром курс поднимался до 92,47 рубля/$1.

За неделю индекс МосБиржи вырос на 1,9%, индекс РТС просел на 0,3% на фоне роста доллара на 1,85 рубля.

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